Dosiersystem fehlt: Wieder Lkw-Stau in Bayern

Schreiben an Landeshauptleute

Nachdem sich der Transitstreit mit Bayern wegen der Blockabfertigung wie berichtet wieder verschärft hatte, wandte sich am Donnerstag das Transitforum von Fritz Gurgiser an die Landeshauptleute Platter, Kompatscher und Fugatti sowie an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. In dem Schreiben zeigt er einen möglichen Weg aus dem Transit-Dilemma auf – einen Weg, der nach einem Transitgipfel 2019 in Berlin auch von Bayern bzw. Deutschland als gangbar angesehen wurde – nämlich ein vollautomatisiertes Lkw-Dosiersystem entlang des Brenner-Korridors von München bis Verona.