Auftritt im TV für Bitter-Experten „süß-sauer“

Mit Produkten mit Bitterstoffen, die Darmgesundheit, Leberfunktion und Verdauung unterstützen, waren Marie und Michael Greiff sowie Lisa und David Faber im Herbst 2020 unter die Gründer gegangen. In der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ war das Interesse an den Tropfen und Co. von „Bitter & Friends“ groß.