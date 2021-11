Welser mit einem TV-Auftritt für alle Sinne

„Wir glauben daran, dass der Schlüssel zu einem gesunden und glücklichen Leben in der Natur liegt“, sagt Marie Greiff. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael, sowie Lisa und David Faber gründete die Apothekerin vor einem Jahr „Bitter & Friends“, ein Unternehmen, das für hochwertige Bitterstoff-Produkte steht. Am Dienstag, 2. November, versuchen die Oberösterreicher ihr Glück in der Puls4-Show "2 Minuten 2 Millionen“.