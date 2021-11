Preisgeld-Ärger: Dominic Thiem fordert Maßnahmen!

Thiem, der aufgrund seiner Verletzungspause aus den Top-10 fiel und nun auf Rang zwölf in der Weltrangliste liegt, schlägt Alarm. „Wenn man die Futures anschaut, ist das Preisgeld noch wie zu einer Zeit, bevor wir überhaupt geboren waren“, so der 28-Jährige. „Die vier Grand Slams machen so viel Geld. Die vier Verbände dieser Länder sind mit Abstand die reichsten.“ Seine Forderung: „Die sollten einen kleinen Prozentanteil zu den Futures dazugeben. Damit könnte man den Spielern zumindest ermöglichen, dass sie ein bisschen Geld verdienen. Jetzt ist es noch so, dass man Minus macht, selbst wenn man das Turnier gewinnt. Das sollte nicht so sein.“