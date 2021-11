Geimpfter Thiem: „Ich kehre im Dezember zurück“

„Ich bin bereits geimpft“

Und ja, natürlich thematisierte Thiem in dem Posting auch seine Impfung. Die Meldung, dass er sich sein „Jaukerl“ geholt habe, hatte am Dienstagvormittag hohe Wellen geschlagen - ebenso wie davor schon die entsprechende Aufforderung dazu von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Thiem dazu via Instagram: „Natürlich ist die Impfung nötig, um sowohl in Abu Dhabi wie auch bei den Australian Open spielen zu können. Ich bin bereits geimpft.“ Einschlägige Nachrichten in jüngerer Vergangenheit zum Thema Impfen hätten in ihm den Entschluss reifen lassen, sich doch den „Stich“ abzuholen.