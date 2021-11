Paris: Terror-Angeklagter „war ein guter Schüler“

Terror als „Rache für Angriffe in Syrien“

Abdeslam sagte aus, dass er in Brüssel geboren sei, aber nur die französische Nationalität habe. Seine aus Marokko stammenden Eltern hatten zuvor in Frankreich gelebt. Er ist das vierte von fünf Kindern. Der 32-Jährige war 2016 festgenommen worden und ist seitdem in Isolationshaft. Während der Ermittlungen hatte er beharrlich geschwiegen. Erst zu Beginn des Prozesses äußerte er sich spontan zu seiner Tat und stellte sie als Rache für französische Angriffe in Syrien dar.