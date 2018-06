Paris-Attentäter Abdeslam bricht sein Schweigen

Abdeslam lehnt Anwalt ab: „Bin nur Allah verantwortlich“

Sein Prozess wegen der Pariser Anschläge ist noch in Vorbereitung, Abdeslam sitzt derzeit in Frankreich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Pariser Anschlägen werden voraussichtlich noch bis 2019 dauern. Einen Anwalt lehnte Abdeslam erneut ab. Er sei nur Allah verantwortlich.