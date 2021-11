Ab 18.45 Uhr LIVE: Alaba mit Real gegen Donezk

Das zweite Spiel um 18.45 Uhr bestreiten der FC Porto und der AC Milan. Porto hat vier Zähler am Konto, die Mailänder haben noch nicht angeschrieben und in drei Partien erst drei Tore erzielt. Mit einem Erfolg über Porto samt einer Niederlage von Atletico an der Anfield Road bei Liverpool darf der Seria-A-Vertreter wieder von der K.o.-Phase träumen. „Wir glauben noch daran“, betonte Trainer Stefano Pioli demonstrativ.