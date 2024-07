21 € pro Nacht: Ziehen Sie bei Philipp Lahm ein!

„Anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, mal eine Nacht in meinem Haus zu verbringen, fand ich eine tolle Idee“, erklärt Lahm, Weltmeister 2014, im Gespräch mit dem „AD-Magazin“. Die Idee wurde Realität. In der Tat firmiert auf Airbnb ein einschlägiges Angebot, das Fußballfans wohl das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt: Von 18. auf 19. Oktober kann das Lahm-Haus am bayrischen Tegernsee de facto gemietet werden. Ein Zuckerl gibt‘s obendrauf. „Ich werde als guter Gastgeber die Gäste natürlich persönlich begrüßen.“ Zuckerl Nummer zwei: Zwei Tickets für ein Spiel des FC Bayern gibt‘s auch noch. Und das alles – in Anlehnung an die einstige Rückennummer des legendären Linksverteidigers – für ganze 21 Euro.