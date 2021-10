Welt-Ei-Tag: Küken werden nach wie vor getötet

Die Hälfte aller Legehennen in der EU und damit unglaubliche 178,8 Mio. Tiere werden nach wie vor in Käfigen eingesperrt. Der diesjährige Welt-Ei-Tag am 8. Oktober steht daher im Zeichen eines überwältigenden Erfolgs des europäischen Tierschutzes: Die EU-Kommission wird bis 2023 einen Legislativvorschlag für das Ende der Käfighaltung vorlegen. Ziel ist es, ein Verbot bis 2027 in Kraft treten zu lassen. Das Töten der männlichen Küken bleibt nach wie vor ein Dorn im Auge von Tierschützern.