Ab November wird auch in Kärnten gegurgelt

Nicht wie ursprünglich angekündigt im Oktober (wir haben berichtet), sondern wegen Verzögerungen erst im November startet auch Kärnten mit Gurgeltests. Derzeit laufen Gespräche mit dem Lebensmittelhändler Spar und den heimischen Apotheken - es wird ein flächendeckendes Netz ausgearbeitet, das niederschwellig Standorte zur Abgabe der Tests garantieren soll. Über die Details will Gesundheitsreferentin Beate Prettner am Dienstag mit Spar-Kärnten-Geschäftsführer Paul Bacher sowie dem Kärntner Apothekerkammer-Präsident Paul Hauser informieren. Unter krone.at/kaernten berichten wir am 2. November ab 10 Uhr live.