Einbrecher vergaß seine Schuhe und kam zurück

Ein Einbrecher zwängte am Dienstag kurz nach 2 Uhr ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses im Bezirk Rohrbach auf. Der unbekannte Täter stieg in den Kellerraum ein und ging über die Treppe in das Erdgeschoß. Anschließend zog er seine Schuhe vor der unversperrten Haustür aus und ließ diese dort stehen. Danach ging er in den ersten Stock. Dabei wurde der Hausbesitzer wach.