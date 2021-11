Hartbergs „Heilsbringer“ nimmt Linz ins Visier

Hartbergs Fußballer schrieben zuletzt mit dem 2:0-Sieg in der Bundesliga kräftig an - die Elf von Trainer Kurt Russ liegt auf dem vierten Tabellenplatz, „nur“ mehr sechs Punkte hinter Sturm. Am Dienstag (18) kann man beim Nachtrag auswärts in Linz bei Blau-Weiß als einzige steirische Mannschaft in das Cup-Viertelfinale einziehen. Mit ein Grund für den Höhenflug ist TSV-Spieler Jürgen Heil. Einst in der Landesliga, träumt der Mittelfeldmann jetzt vielleicht sogar von Höherem.