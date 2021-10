Innsbruck & Vienna Capitals in ICE weiter im Hoch

Die Innsbrucker Haie und die Vienna Capitals haben ihre Erfolgsserien in der ICE Hockey League fortgesetzt! Die Tiroler feierten mit einem 5:2 gegen die Black Wings Linz ihren sechsten Sieg in Serie und finden sich weiter auf Tabellenplatz drei. Die Caps besiegten die Graz99ers mit 4:2 und stehen nach dem sechsten Sieg in den jüngsten sieben Spielen erstmals in dieser Saison in den Top-6. Heimsiege feierten auch RB Salzburg (5:2 gegen VSV) und Südtirol (1:0 gegen KAC).