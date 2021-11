Paulinchen blüht im Tierparadies Schabenreith auf

Im Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg leben 32 Hunde, die größtenteils eine schlimme Vergangenheit hinter sich haben. Im Tierparadies haben sie ein neues Zuhause gefunden, in dem sie sich von den seelischen und physischen Misshandlungen erholen und lernen wieder Vertrauen zu fassen. Viele Vierbeiner sind verängstigt und traumatisiert durch körperliche Gewalt der ehemaligen Halter:innen, so wie Hündin „Paulinchen“. Tierfreunde brachten sie ins Tierheim.