„Ein Spiegelbild unserer Situation“

Jon-Gorenc-Stankovic wird in Spanien gegen Real Sociedad nicht als Leader vorangehen: Er ist gesperrt! „Vor ihm ziehe ich den Hut, dass er diesmal überhaupt gespielt hat, obwohl er derart bedient war“, sagte Ilzer. Das Europa-League-Match in San Sebastian sieht er aber auch als Chance: „Das Selbstverständnis ist bei vielen unserer Spieler weg, das müssen wir in den Griff kriegen. Aber vielleicht ist es gerade gegen so einen Übergegner möglich, sich aufzulehnen und sich über Zweikämpfe, Passes oder Zweikämpfe Selbstvertrauen zu holen. In solchen Phasen zeigt sich der Charakter.“