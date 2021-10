Suchaktion: Wer hat Familienhund Niko gesehen?

Margit Binder: „Bei einem Spaziergang am Pulverberg westlich von St. Veit hat Niko sich am Freitag plötzlich samt Halsband von der Leine losgerissen! Er ist dann einfach davongerannt. Vermutlich hat er ein Reh verfolgt.“ Hinweise an Familie Binder werden telefonisch erbeten: 0676 61 66 916.