Licht und Schatten

Wir sind die Pandemie zwar leid - aber nicht los. Wir haben manches gelernt in diesen eineinhalb Jahren. Wie wir sorgsam mit uns und unseren Mitmenschen umgehen müssen oder wenigstens sollten. Wir haben auch lernen müssen, wie viele Mitmenschen sorglos mit sich und uns umgehen. Wir haben auch gelernt, wie die Politik mit der Pandemie umgeht - seit vielen Monaten mit einer Mischung aus Sorglosigkeit, Entwarnung, vermeintlichem oder echtem Nichtstun (wie etwa viele Wochen lang keine Entscheidung über 3G am Arbeitsplatz) und einem Verordnungschaos - wer kennt sich noch aus, wann, was und wie in welchem Bundesland gilt?