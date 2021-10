Mitarbeiter schlagen Alarm: Pflege ist am Limit!

Kein Zusatzpersonal

Von der zuständigen Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) war zu den erschreckenden Ergebnissen der Umfragen kein Statement zu bekommen. Nur so viel: „Derzeit ist die berufliche Situation in der Pflege eine herausfordernde Aufgabe, aber es ist wichtig zu betonen, dass es ein schöner Beruf mit vielen schönen Seiten ist.“ Darüber hinaus wird von Landesseite auf eine weitere Pflegeprognose verwiesen, die in den nächsten Wochen präsentiert werden soll. Darauf würden die weiteren Planungen aufbauen. Die derzeitige Strategie bestehe aus einem Maßnahmenbündel wie etwa eine zentrale Steuerung der Pflegeausbildung, Auslagern von Nichtpflegeaufgaben, Kooperationen und Angebotsreduktion von Schwerpunktsetzungen in den Spitälern. Von zusätzlichem Personal ist jedoch nicht die Rede. Zuletzt ging die Landesregierung davon aus, dass in Vorarlberg bis 2030 zusätzlich 400 Pflegekräfte gebraucht werden. Angesichts der aktuellen Lage muss diese Zahl wohl deutlich nach oben korrigiert werden.