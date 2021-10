Nur 40 Prozent haben in OÖ ihren Nachlass geregelt

„Habe nichts zu vererben“

In einer Umfrage für den Verein „Vergissmeinnicht“, der sich um Testamentsspenden für wohltätige Organisationen bemüht, gaben gar 16 Prozent der Oberösterreicher an, kein Testament zu machen, weil sie „nichts zu vererben haben“. Die Veränderung der Gesellschaft zeigt sich auch beim Vererben: „Drei Prozent jener, die ein Testament haben, bedenken darin auch eine Organisation, zumeist jene, die sich um Tiere oder Kinder annehmen. Dieser Wert hat sich in den vergangenen Jahren damit verdreifacht“, sagt Markus Aichelburg, Projektleiter von „Vergissmeinnicht“.