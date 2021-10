Koka-Bauern nahmen 180 Soldaten als Geiseln

Die Soldaten waren zuvor in einer Schule in Tibu festgehalten worden. In einem Video, das AFP-Journalisten vom Militär gezeigt wurde, ist eine Gruppe von Soldaten in Tarnkleidung und mit Gewehren zu sehen, die sich zusammenkauern, während Zivilisten sie bewachen. Ein Sprecher der Bauern, der sich selbst als „Junior“ bezeichnete, sagte im Radio, sie seien bereit, über die Freilassung der Gruppe zu verhandeln. Gleichzeitig beklagte er, die Regierung in Bogota habe ihnen entgegen anderslautender Versprechungen nicht geholfen, die Koka-Plantagen durch legale Kulturen zu ersetzen.