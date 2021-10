Doch keine Strafe für Fahrt ohne Vignette

„Vor der Abfahrt habe ich via Telefon, E-Mail und ASFINAG-Webseite erfolglos versucht, die Vignette umzumelden“, so Judith M. Erst vier Tage später habe man ihr mitgeteilt, dass dafür der beigefügte Produktcode nötig sei. Diesen hatte Frau M. zuvor nicht, weil sie das Pickerl bei einem Automobil-Club gekauft hatte. Die Ummeldung klappte dann letztendlich. Da sie zuvor aber schon auf der Autobahn gefahren war, sollte sie die Ersatzmaut über 120 Euro bezahlen. „Das finde ich ungerecht“, wandte sie sich deshalb mit der Bitte um Hilfe an uns.