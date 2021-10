Vorerst keine schärferen Corona-Maßnahmen geplant

Am Donnerstag wurden in Kärnten zwei traurige Rekorde geschrieben: Noch nie in diesem Jahr wurden so viele Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert und noch nie in diesem Jahr war die Inzidenz so hoch wie heute. Heißt das, dass wir nun schärfere Corona-Maßnahmen bekommen? Geht es nach dem Land, dann heißt es noch abwarten.