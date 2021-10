Graz: Spektakuläres Lichtermeer vor Schlosskulisse

Das Klanglicht-Festival verzaubert nach einer langen Corona-Zwangspause wieder: Am neuen Standort im Grazer Schloss Eggenberg verwandelt sich der Park in ein leuchtendes und klingendes Wunderland der Fantasie, in das Besucher noch bis inklusive Samstag eintauchen können. Am Mittwochabend fand die Eröffnung statt.