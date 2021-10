Corona-Alarm gleich nach MFG-Landtags-Premiere

Keine Symptome bei Landtagssitzung

Zwicklhuber, die angibt, am Samstag bei der Landtagssitzung keine Symptome gehabt zu haben, kandidierte auch als MFG-Spitzenkandidatin in ihrem Heimatort Kremsmünster. Mit 8,3% gelang auf Anhieb der Einzug in den Gemeinderat. Die heutige konstituierende Sitzung muss Zwicklhuber aber sausen lassen.