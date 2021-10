Neun Innviertler Orte verlieren ihre einzige Bank

Wenige Tage nach seiner Wiederwahl zum Schildorner Bürgermeister flattere Wolfgang Moser (ÖVP) ein unerfreuliches Schreiben ins Amt. Die Raiffeisenbank Ried informierte ihn über die Schließung der Bankstelle in der Gemeinde. „Mich ärgert, dass ich vor vollendete Tatsachen gestellt wurde. Für einen so kleinen Ort ist das bitter, besonders für die Senioren“, ist Moser enttäuscht. Das nächste Geldinstitut befindet sich in Pramet.