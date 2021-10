Wackere Weizer fielen erst im Nachspiel um

Am Rasen sahen die Fans einen beherzten Weizer Auftritt: Zwar ging’s mit einem Schock los (Pink stellte mit der ersten Chance auf 1:0), doch vor Augen von Sturm-Co-Trainer Uwe Hölzl traten Prskalo und Co. in Folge mutig auf, spielten zumindest auf Augenhöhe, vergaben allerdings ihre Chancen.