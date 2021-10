Berrettini fix für ATP-Finals qualifziert

Da waren nur noch zwei Plätze frei: Mit seinem 7:6(3),6:3-Erfolg über den Australier Alexei Popyrin am späten Montagabend in der Wiener Stadthalle hat sich Matteo Berrettini seinen Platz bei den ATP Finals in zweieinhalb Wochen gesichert. Der beim Erste Bank Open als Nummer drei gesetzte Italiener darf sich auf ein Heimspiel freuen, denn das Finale der besten acht Spieler des Jahres wird ja erstmals nach vielen Jahren in London nun vom 14. bis 21. November in Turin gespielt.