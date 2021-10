Ein vertrauter „Feind“ ist zu Gast in Graz

Doch die Steirer sind gewarnt: Die Slowenen sind bisher die Überraschung der Liga und führen die Tabelle an. „Sie sind ein gutes Team mit einem starken Torhüter, der sie oft im Spiel hält. Sie spielen ein bisschen wie Salzburg, nur nicht so aggressiv. Aktuell schaut es auch so aus, als würde alles für sie laufen“, weiß 99ers-Angreifer Ken Ograjensek über seine Landsleute Bescheid. „Natürlich ist es überraschend. Aber es sind ja erst zwölf Partien vorbei, in den nächsten 40 kann noch sehr viel passieren“