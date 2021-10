8848 Höhenmeter bezwungen

In einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Diese alte Weisheit trifft auf Martin Trimmel zu. Der Bundesheer-Soldat engagiert sich auch in seiner Freizeit für die gute Sache. So ist er als Rotkreuz-Helfer tätig und unterstützt außerdem die Mobile Kinderkrankenpflege (kurz Moki) Burgenland. Erst im Sommer war er 27 Stunden lang gelaufen, um Spenden zu sammeln, und dafür von Soziallandesrat Leo Schneemann geehrt worden. Am heutigen Montag startete Trimmel seine nächste Aktion. Vom Parkplatz des Spar-Supermarktes in Forchtenstein fuhr er elf Stunden lang immer wieder zur Burg hinauf - und zurück. So lange, bis 8848 Höhenmeter - so hoch ist der Mount Everest - erreicht waren. Mentale Unterstützung bekam der Burgenländer dabei von anderen Sportlern und der Familie.