Flüchtlingsaufgriffe: Karte zeigt Hotspots in Wien

Seit Wochen immer wieder größere Aufgriffe

Allein in Wien wurden in einem knappen Monat 129 Migranten aufgegriffen, die hilflos umherirrten. So strandeten am 28. September 49 und am 4. Oktober 23 Asylsuchende in Favoriten. Für Aufsehen sorgten die beiden Aufgriffe auf der Wagramer Straße am 12. Oktober. Bei der anschließenden Jagd nach einem Schlepper war ein Läufer beteiligt. Am 22. Oktober wurden in Liesing 15 Flüchtlinge aufgegriffen.