100 Experten diskutieren über die Zukunft

Rund 100 kompetente und spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst, Kultur, Gesellschaft und Medien versammeln sich auf Einladung von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer am Donnerstag, 28. Oktober, und Freitag, 29. Oktober, in Graz zur dritten Konferenz „Österreich 22“, die unter dem Generalthema „In welcher Verfassung ist Österreich?“ steht. Es wird um eine Standortbestimmung Österreichs und notwendige Impulse für die Zukunft in allen Bereichen, auch im europäischen Kontext, gehen.