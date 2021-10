Hasbro bringt „Halo“-Nadelwerfer als NERF-Version

Mit dem „Nerf LMTD Halo Needler“ hat der Spielwarenhersteller Hasbro eine überarbeitete Version des aus Microsofts Shooter-Reihe „Halo“ bekannten Nadelwerfers vorgestellt. Die verschießt zwar nach wie vor keine Nadeln, dafür aber bis zu zehn Schaumstoffpfeile in Serie und kommt der Original-Vorlage wesentlich näher als die frühere Version. Das mit sechs AA-Batterien betriebene Gadget soll ab Dezember erhältlich sein und mittels beiliegendem Code auch die Freischaltung eines exklusiven Spieleinhalts in „Halo Infinite“ ermöglichen, das bereits am 15. November erscheint. Preis: rund 100 US-Dollar (in etwa 86 Euro).