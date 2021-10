„Offener Kühlschrank“ ist ein landesweiter Erfolg

Dass die Stadtbibliothek als Ort für den ersten offenen Lebensmittelschrank gewählt wurde, ist kein Zufall. Schließlich zählten Erika Schuster und Andrea Walther und die guten Geister der Stadtbibliothek von Beginn an zu den tatkräftigsten Unterstützerinnen. „10.000 Arbeitsstunden wurden in den vergangenen drei Jahren von allen Teams investiert“, rechnete Benedikt vor. Jeden Tag werden Temperatur und Inhalt der Kühlschränke kontrolliert. Und das nicht nur an inzwischen drei Standorten in Dornbirn - auch in Bludenz, Bregenz, Egg, Feldkirch, Götzis, Hohenems, Lochau und Mäder wird das Projekt inzwischen erfolgreich mit eigenen Teams umgesetzt.