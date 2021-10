Ab 16.15 Uhr LIVE: Real Madrid gegen FC Barcelona

David Alaba geht in seinen ersten „Clasico“, Yusuf Demir wird aller Voraussicht nach nur den Zuschauer geben. Die Vorzeichen vor dem Duell zwischen Barcelona und Real Madrid am Sonntag im Camp Nou sprechen eher für die Gäste. Real hat beim 5:0 in der Champions League gegen Donezk zuletzt zu überzeugen vermocht. Die Katalanen würden den Erzrivalen mit einem Heimsieg aber hinter sich lassen. Ab 16.15 Uhr bleiben Sie mit dem kronesport-Liveticker (siehe unten) am Ball.