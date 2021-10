„Meine Eltern wollten mich zur Abtreibung zwingen“

In „Things I Should Have Said“ erzählt Jamie Lynn Spears darüber, wie sie ihren Eltern Jamie und Lynne Spears 2007 davon erzählt habe, dass sie schwanger sei. Damals war die kleine Schwester von Britney Spears gerade 16 Jahre alt. Ihre Eltern seien in ihr Zimmer gekommen, „wo sie versuchten, mich davon zu überzeugen, dass ein Baby in diesem Punkt an meinem Leben eine schreckliche Idee sei“.