25 Opfer und hoher Schaden bei Betrug mit Handys

Sportwetten

Die so erbeuteten Mobiltelefone verkaufte der Linzer laut Polizei anschließend in umliegenden Handyshops. Das erbeutete Geld floss umgehend in Online-Sportwetten. Der entstandene Schaden aus den Diebstählen und einer nicht erfolgten Lieferung weiterer fünf Mobiltelefone, die der Linzer mit einem Technik-Händler unter Vorauszahlung vereinbart hatte, beläuft sich auf mehr als 28.000 Euro.