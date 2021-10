Wie der golfende Bruder zum Ski-Tester wurde

Am Samstag fiel mit dem Damen-RTL der Startschuss in den Weltcup-Winter in Sölden. Bevor der Techniker-Tross den Rettenbachferner in Beschlag nahm, waren die Speed-Herren des Salomon-Teams mehrere Tage im Ötztal. Um das optimale Material für den Olympiawinter herauszutesten. Mittendrin: Der Radstädter Christopher Neumayer mit seinen Rennstall-Kollegen Oti Striedinger, Christian Walder, Christoph Krenn. Getestet wurden etwa 40 Paar Skier – mit viel Aufwand.