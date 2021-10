Harrison Ford erhielt verlorene Kreditkarte wieder

Dreharbeiten in Cefalú und Syrakus

Teile von „Indiana Jones 5“ werden derzeit in Cefalú auf Sizilien, einem bekannten Badeort in der Nähe von Palermo, sowie in der Stadt Syrakus gedreht. Dort wurde auch eine spektakuläre Verfolgungsjagd durch die Tunnels im Schloss Maniace aufgenommen, das mit spektakulären Effekten wie Explosionen, Rauch und Schüssen als Kulisse für mehrere Szenen zwischen Festland und Meer diente. Um die Dreharbeiten zu ermöglichen, wurde der gesamte Seeraum um das Schloss herum gesperrt.