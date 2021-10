Schnöll: „Wir brauchen neue Öffi-Nutzer“

Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) nennt die neue Jahreskarte einen Meilenstein und wichtigen Schritt, um die Klimakrise zu bekämpfen. „Gerade im Verkehr sind die Emissionen zuletzt stark gestiegen anstatt zu fallen“, so Gewessler. Bisher gibt es so eine Jahreskarte nur in Wien. Neben Salzburg wird auch in Vorarlberg ein Klimaticket für das Bundesland kommen. Das wird 385 Euro kosten.