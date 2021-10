Teurer Sprit: Öffis werden immer attraktiver

Der Weltmarkt treibt derzeit die Erdölpreise in die Höhe, und galoppierende Spritpreise sorgen bereits für Schnappatmung an den Zapfsäulen. Die Preise liegen aber noch immer unter den Höchstwerten von vor neun Jahren, als im September 2012 ein Liter Diesel im Schnitt satte 1,466 Euro kostete und ein Liter Eurosuper bei 1,547 Euro lag. „Trotz steigender Spritpreise können Haushalte ihre Kosten leicht reduzieren“, stellen die VCÖ-Experten fest. Ein großes Sparpotenzial liegt in Niederösterreich beispielsweise bei Kurzstrecken, auf denen der Spritverbrauch pro Kilometer sehr hoch ist – das Ziel jeder zehnten Autofahrt liegt in Geh- oder Radfahrdistanz!