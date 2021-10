Paris: Weltgrößtes Triceratops-Skelett versteigert

Vor über 66 Millionen Jahren streifte dieser Dinosaurier durch das, was heute der US-Bundesstaat South Dakota ist, am Donnerstag ging er aber für 6,6 Millionen Euro über den Auktionstisch. Die Rede ist vom Triceratops „Big John“. Sein Skelett - das größte bekannte seiner Art im Pariser Auktionshaus Drouot von einem ungenannten US-amerikanischen Käufer erstanden. Das fast acht Meter lange Exemplar wird nun in dessen Privatsammlung in den USA überführt, nachdem es in Paris ausgestellt war.