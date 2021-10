Blaumachen geht gar nicht

Einen schönen Mittwochabend!

Nein, leider: hier ist nicht Michael Pommer, der macht heute blau. Ausnahmsweise. Eigentlich sollte er das nicht, gar nicht, das meinen zumindest seine liebevollen Kollegen aufrichtig und selbstlos. Der lieber anonym bleibende Autor dieser Zeilen im Übrigen auch nicht. Michael Pommer nutzt die kleine Auszeit, um über sich selbst nachzudenken, so verblieb er zumindest gestern in seinem Feierabend-Newsletter. Die Selbstzufriedenheit der Seepocken oder die Kogleritis, das kann einem schon sehr nahe gehen. Er wird es verkraften und mit viel Kraft zurückkommen. Schon morgen, versprochen! Viel Kraft wendet seit vielen Wochen auch das neu zusammengestellte Wien-Team auf, um Ihnen, liebe Wienerinnen und Wiener, das Beste aus beiden Welten (Das hat doch jemand mal gesagt unlängst, der Zusammenhang ist im Hinblick auf die ÖVP-Affäre jetzt aber gemein) auf krone.at/wien und im neuen Wien-Teil der Krone bieten zu können. Auch im Übrigen ein Grund, warum Michael Pommer generell nicht mehr frei machen sollte.

Wir berichten unter anderem über die Verlängerung der doch sehr strengen wie verwirrenden Wiener Corona-Regeln, über eine unbedingt notwendige (oder auch nicht?) Markthalle, über kopfüberhängende Prater-Gäste, und ja, auch über knusprige Gansln und wo Sie die in Wien bekommen.

Wir wünschen also viel Spaß beim Lesen und vor allem im Namen von Michael Pommer einen schönene Feierabend, so Sie einen haben. Er hat ihn bestimmt...