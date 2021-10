FPÖ einstimmig für Regierungsprogramm mit OÖVP

„Das Regierungsprogramm ist nicht das Beste aus zwei Welten, sondern es ist das Beste für ein geeintes und erfolgreiches Oberösterreich. Wir sind als oberösterreichische Landesregierung zuallererst für den sozialen Frieden in unserem Bundesland verantwortlich. Die letzten Monate der Pandemie haben die Gesellschaft gespalten. Mit dem vorliegenden Regierungsprogramm legen wir den Grundstein, das Einende wieder vor das Trennende zu stellen. Wir werden in den nächsten sechs Jahren die Lebensrealität der Menschen im Auge haben und gleichzeitig weiter an der Entwicklung unseres Bundeslandes in einer vernetzten Welt arbeiten. Dafür sind wir gewählt“, so FPÖ-Landesparteiobmann LH-Vize Manfred Haimbuchner nach der Sitzung des Landesparteivorstandes der FPÖ OÖ heute Abend.