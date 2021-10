Löscheinsatz im Bullinarium dauerte ganze Nacht

Wie berichtet, brach am Dienstagabend ein Brand in einer Futterlagerhalle des Bullinariums in Markt Allhau aus. Bis zu 20 Feuerwehren standen die ganze Nacht im Einsatz. Erst in den frühen Morgenstunden war der Brand gelöscht. Der entstandene Schaden am ganzen Areal geht in die Hunderttausende.