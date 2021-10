„Persönliche Gründe“: Bundesbank-Chef tritt zurück

„Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass mehr als zehn Jahre ein gutes Zeitmaß sind, um ein neues Kapitel aufzuschlagen - für die Bundesbank, aber auch für mich persönlich“, schreibt Weidmann in einem Brief an die Mitarbeiter. Seit Mai 2011 steht der 53-Jährige an der Spitze der Zentralbank.