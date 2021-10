Tirol: Schulterschluss für 3G-Regel bei der Arbeit

Bundesweite Regelung kommt

Voraussetzung dafür, dass die 3G-Regelung am Arbeitsplatz auch umgesetzt werden kann, ist für alle Beteiligten ein ausreichendes Impf- sowie Testangebot. Dieses sei in Tirol gegeben, hieß es. Die Regelung „3G am Arbeitsplatz“ wird auch bald bundesweit gelten. Sah es am Dienstagvormittag noch so aus, als ob sich die Einführung von 3G am Arbeitsplatz noch um Wochen verzögert, wurden doch noch schnell die Weichen dazu gestellt. Die Koalition hat sich am Dienstag mit der SPÖ verständigt - damit ist die Blockade der gesetzlichen Grundlage vom Tisch. Dafür konnten die Sozialdemokraten ihren Wunsch durchsetzen, dass betriebliche Tests auch nach Ende Oktober gratis bleiben.