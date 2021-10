Online-Auftritt auch für Eisenstädter Kunstwerke?

Ein Beispiel auch für Eisenstadt?

„Grundsätzlich eine sehr originelle Idee“, so die Pressechefin der Sammlungen Esterhazy, Barbara Wagner-Gmeiner. Doch die Besucherzahlen steigen auch so wieder kräftig an, so daß man derzeit auf zusätzliche Werbemaßnahmen verzichtet. Der Besuch am Originalstandort lohnt sich jedenfalls allemal.