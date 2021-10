Paar starb an Covid - vier Kinder nun Vollwaisen

„Ich wünschte, ich hätte mich impfen lassen“

Sein Vater Don: „Dann rief er mich an und sagte, dass Misty künstlich beatmet werden muss und es schlecht aussieht.“ Um dann die nächste Hiobsbotschaft folgen zu lassen – dass er sich auch ins Spital hatte einliefern lassen müssen. Am nächsten Tag starb Misty. Ihr Ehemann erfuhr das, als er auf dieselbe Intensivstation gebracht wurde. Ehe er selbst ans Atemgerät angeschlossen werden musste, rief er seine Mutter Terry an. Seine letzten Worte: „Mama, ich liebe dich, und ich wünschte, ich hätte mich impfen lassen.“ Am nächsten Tag war der 46-Jährige tot.