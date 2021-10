Steirische Winzer erwarten einen Jahrhundert-Wein

Auch bei Äpfeln ist der Ertrag gesunken

Weniger Ertrag ist auch bei den Äpfeln – heuer besonders süß und voller Geschmack – zu erwarten. Laut der Landwirtschaftskammer konnten, vor allem frostbedingt, lediglich 60 Prozent einer sonst durchschnittlichen Ernte eingefahren werden. Auch die Konkurrenz aus Polen war heuer extrem. „Anfangs haben viele sogar befürchtet, dass es sich gar nicht auszahlt zu ernten wegen der geringen Preise“, so Franz Kober, Produzent aus Ilz. „Doch zum Glück wurden von heimischen Herstellern dann so viele Äpfel für die Fruchtsaftproduktion nachgefragt, dass wir zufrieden sein können. Wir hoffen alle, dass dieses Interesse an regionalen Äpfeln bleibt!“